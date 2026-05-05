В Госдуме заявили, что Украина «непременно» попытается сорвать День Победы в Москве

Украина непременно нарушит перемирие, объявленное Россией на 8 и 9 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский сделает все возможное для того, чтобы сорвать День Победы в РФ. При этом руководство Украины прикрывается мирным населением, в том числе мирными жителями столицы. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Киев непременно перемирие нарушит, как делал уже тысячи раз, и будет пытаться сорвать нам День Победы, который для Украины, как прямо заявил Зеленский, никаким праздником не является. Он сделает все возможное, чтобы испортить нам празднование одной из самых значимых дат в российской истории. Именно поэтому и четко объявлено – ответный удар не заставит себя долго ждать, и будет он по центру Киева, куда раньше российские войска прежде всего из гуманитарных соображений никогда не били. Проверено – такие предупреждения киевский режим не останавливают, ведь верхушка вполне успешно снова укроется в бункерах. А своем населении Зеленский ничуть не заботится, скорее, наоборот, прикрывается им от возможных попаданий по собственной персоне. Эвакуировать не будет, если случатся жертвы, раскричится на весь мир по стандартной украинской формуле: а нас за шо?», — подчеркнул парламентарий.

До этого Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей. Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

При этом 4 мая Зеленский объявил о «режиме тишины» начиная с 0:00 в ночь на 6 мая.