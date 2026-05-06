Вучич передал послу России письмо с поздравлением Путину с Днем Победы
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что передал послу России Александру Боцан-Харченко письмо с поздравлением своему коллеге Владимиру Путину с Днем Победы. Публикация появилась на его странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Послу я передал письмо для президента РФ Владимира Путина, которого поздравил с Днем Победы, одним из самых светлых праздников в истории человечества, с посланием, что 9 мая остается вечным символом непокорности и героизма наших народов», — сказал Вучич.

Президент пообещал, что Сербия не допустит «попыток ревизии истории».

29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что иностранные лидеры посетят парад Победы. В частности, в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Парад Победы в Москве в этом году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Финляндии заговорил о восстановлении диалога с Россией.

 
