Глава МИД Украины обвинил Россию в нарушении объявленного Зеленским «прекращении огня»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х обвинил Россию в нарушении «режима прекращения огня», который был установлен в одностороннем порядке Владимиром Зеленским в ночь с 5 на 6 мая.

По его словам, Москва проигнорировала «справедливый призыв» к прекращению боевых действий. В связи с этим глава МИД Украины призвал усилить давление на Москву, включая «новые раунды санкций» и «изоляцию».

4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы, которое запланировано на период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду на то, что Киев согласится с инициативой.

После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины», который должен начаться с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Также он подчеркнул, что Киев не получил официальных предложений о перемирии на 9 мая. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «режим тишины» продолжится, если будет «взаимным».

Ранее в Совфеде пригрозили Украине на случай срыва перемирия 9 Мая.