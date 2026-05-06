«В кабинете было четверо»: Захарова поделилась подробностями своей свадьбы в США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала подробности о своей свадьбе, которая состоялась в Нью-Йорке в 2005 году.

Дипломат поделилась, что знакомство с ее мужем случилось незадолго до ее отъезда в командировку в США. Спустя несколько месяцев работы в Нью-Йорке супруг муж Захаровой приехал в Соединенные Штаты для оформления официального брака.

Они расписались в консульстве России. Как отметила Захарова, ее с возлюбленным расписал вице-консул.

«В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет [президента Владимира] Путина», — добавила представитель МИД.

Дипломат также прокомментировала слухи о том, что у нее якобы есть американское гражданство. Она подчеркнула, что ни у нее, ни у супруга, ни дочки, ни у родителей нет иностранного гражданства и никогда не было, как и вида на жительство.

Захарова отметила, что фейку о ее «иностранном гражданстве» уже более шести лет, но его продолжают распространять, несмотря на многочисленные опровержения.

Ранее Захарова критиковала миграционную политику США, где высылали людей, живших годами в стране.

 
