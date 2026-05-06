Захарова прокомментировала слухи о гражданстве США у ее семьи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik опровергла слухи о том, что у нее или ее родственников есть гражданство или вид на жительство в США.

«У меня ни у кого, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нет никакого гражданства и никогда не было», — сказала дипломат.

Она обратила внимание, что такие слухи появились сразу после назначения ее на должность директора департамента и печати МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что этот фейк не подкреплен никакими фактами и был опровергнут еще в 2020 году, но, так или иначе, за эти шесть лет противники продолжают вбрасывать ложную информацию.

В 2025 году МИД РФ уже отвечал на вопрос о наличии у Захаровой гражданства США, заявив, что подобные вбросы являются злонамеренным и циничным вымыслом и не подкреплены никакими фактами. Дипломаты подчеркнули, что распространение подобных материалов служит попыткой дискредитации представителей МИД и отвлечения внимания от внутренних проблем тех, кто их продвигает.

Ранее Захарова заявила, что детям российских дипломатов насильно дают гражданство США.

 
