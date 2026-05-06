Захарова подвергла жесткой критике миграционную политику США

Сергей Гунеев/РИА Новости

США, которые навязывают гражданство детям российских дипломатов, одновременно гордятся тем, как тысячами запихивают людей в самолеты и высылают из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Представитель МИД РФ отметила, что действующая администрация Соединенных Штатов развернула масштабную деятельность по борьбе с незаконным получением американского гражданства, нелегальной натурализации. При этом власти страны высылают и тех, кто уже многие годы живет и работает на территории США, обратила внимание Захарова.

По словам дипломата, американцев не волнует, сколько хорошего человек сделал для Соединенных Штатов, насколько он сам по себе достойная персона, есть ли у него дети и где те родились.

При этом о присвоении американского гражданства детям российских дипломатов сообщается по телефону, добавила Захарова. Она назвала это одним из показателей разрушающегося образа правового государства с наличием прав и свобод.

В начале мая в своей статье «Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!», опубликованной в газете «Ведомости», Захарова написала, что чиновники США за спиной президента насильно навязывают американское гражданство детям дипломатов РФ.

Ранее стало известно, что украинцы возглавили рейтинг преступников в США.

 
