В России оценили новые предложения Украины о мирном урегулировании

Депутат Журавлев: мнение Украины по вопросу переговоров никого не интересует
Мнение Украины в вопросе мирного урегулирования «давно никого не интересует», Киев предложил не меньше десятка своих вариантов, но они исходят из странных источников. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он напомнил позицию России еще до начала спецоперации. Украине достаточно было провести демилитаризацию и денацификацию, тогда «боевых действий бы не случилось», сказал депутат.

В настоящий момент ВС РФ продвигаются вперед на всех фронтах и условия соглашения должны диктовать бойцы, находящиеся на передовой. Мнение Украины по этому вопросу давно никого не интересует, заявил Журавлев.

До этого сообщалось, что в Киеве видят в качестве варианта окончания боевых действий остановку сторон на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением Украины в ЕС.

При этом в США с непониманием отнеслись к отказу Украину согласиться с выводом ВСУ с занимаемой территории Донбасса.

Ранее президент Финляндии высказался о сроках завершения конфликта на Украине.

 
