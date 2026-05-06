Захарова заявила, что вокруг Украины объединились противники победы СССР в войне

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Вокруг Украины объединились те, кто был против победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и занимал пронацистские позиции. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, все, кто был против Победы 85-80 лет назад, теперь выступают против и сейчас.

«Сейчас все те, кто тогда занимал пронацистские позиции, сейчас они объединились вокруг киевского режима для того, чтобы использовать его в реализации своих реваншистских - не то что планов и намерений - а глубинных маниакальных установок», — заявила Захарова.

До этого она говорила, что нацисты отчаянно сопротивляются Дню Победы, как это было в Германии 80 лет назад, так и сейчас на Украине. Таким образом она прокомментировала угрозы Владимира Зеленского нанести удар по Москве 9 мая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что Владимир Зеленский возрождает нацизм и получает от этого процесса «огромное удовольствие».

Ранее премьер Эстонии поддержал удары Украины вглубь России.

 
