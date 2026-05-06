Медведев: реальную денацификацию ФРГ так и не прошла

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в статье для RT, что ФРГ не прошла реальную денацификацию после Второй мировой войны.

По его словам, страны Запада пошли по пути оправдания нацистских преступников вместо проведения реальной денацификации.

«Весь проводившийся с большим шумом процесс, за исключением ликвидации отъявленных профашистских организаций и очищения общественных пространств, превратился в пустой фарс», — отметил Медведев.

Он уточнил, что «англосаксы» пытались сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов.

В мае прошлого года Медведев заявлял, что «беззубые» решения западных трибуналов обеспечили нацистам долгую, сытую жизнь и спокойную старость.

Российский политик подчеркнул, что на фоне всего этого западные страны не имеют права учить Россию «основам международного правосудия».

До этого президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом говорил, что те, кто чествует нацизм и пропагандирует милитаристские воззрения, пытались запугать иностранных гостей, приехавших в Москву на празднование Дня Победы.

Ранее Лавров объяснил, зачем Западу нацисты на Украине.