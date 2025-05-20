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Путин рассказал Трампу о чествовавших нацизм во время презднования Дня Победы

Путин Трампу: чествовавшие нацизм пытались запугать приехавших в Москву на 9 Мая
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Reuters

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что те, кто чествует нацизм, пытались запугать приехавших на 9 Мая в Москву лидеров стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Ушаков напомнил об угрозах Украины в адрес зарубежных участников праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Москве. Таким образом Киев пытался вынудить лидеров иностранных государств не приезжать в РФ.

«(Путин подчеркнул, что. — «Газета.Ru») авторами этих запугиваний были те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения», — пояснил помощник российского президента.

До этого президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали тему угроз терактов в районе Красной Площади после объявления перемирия в честь Дня Победы.

19 мая Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России.

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