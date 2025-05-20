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Медведев обвинил «беззубые» решения западных трибуналов в процветании нацизма

Медведев: решения западных трибуналов обеспечили нацистам долгую и сытую жизнь
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Екатерина Штукина/РИА Новости

«Беззубые» решения западных трибуналов обеспечили нацистам долгую, сытую жизнь и спокойную старость. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФ-2025, пишет РИА Новости.

«Их (западных трибуналов. — «Газета.Ru») беззубые решения обеспечили многим нацистам сытую жизнь, долгую, высокие должности в натовских и европейских структурах и спокойную старость», — заявил Медведев.

Российский политик подчеркнул, что на фоне всего этого западные страны не имеют права учить Россию «основам международного правосудия».

До этого президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 19 мая сообщил, что те, кто чествует нацизм и пропагандирует милитаристские воззрения, пытались запугать иностранных гостей, приехавших в Москву на празднование Дня Победы.

Подробностями беседы Путина и Трампа поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также напомнил об угрозах Украины и лидеров ЕС в адрес зарубежных участников праздничных мероприятий в российской столице. По мнению Ушакова, таким образом Киев и его союзники пытались заставить лидеров иностранных государств не приезжать в РФ.

Ранее Лавров объяснил, зачем Западу нацисты на Украине.

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