В Совфеде отреагировали на объявление Киевом режима тишины

Член Совфеда РФ Владимир Джабаров прокомментировал объявление Украиной режима тишины в ночь на 6 мая. Его слова приводит «Лента.ру».

Он признался, что не знает, почему в Киеве приняли решение объявить режим тишины именно с 5 на 6 мая.

«Мы объявили в связи с празднованием Дня Победы с 8 на 9 мая. Если они его нарушат, последует незамедлительный удар по центру Киева — об этом сообщило наше военное командование», — напомнил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении «режима тишины», который должен начаться с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Также он подчеркнул, что Киев не получил официальных предложений о перемирии на 9 мая.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «режим тишины» продолжится, если будет «взаимным».

Ранее премьер Польши Туск назвал «абсурдом» перемирие на День Победы.