На Украине заявили о новом восприятии гражданами «победы» в конфликте

Политолог Гарань: восприятие победы у украинцев стало более сдержанным
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Если раньше украинское общество считало «победой» в конфликте с Россией полное возвращение утраченных территорий, то теперь ожидания граждан стали более сдержанными. Об этом в интервью изданию «Укринформ» заявил украинский политолог Алексей Гарань.

По его словам, теперь у украинцев «победа» не ассоциируется с полным возвращением территорий и «поражением России».

«Теперь под победой все чаще понимают сохранение суверенитета, сдерживание врага и фиксацию ситуации по линии фронта. <…> Это не поражение – это победа в тех условиях, в которых мы находимся. Ибо главное – сохранить государство, его независимость, европейский курс и потенциал для дальнейшего развития», — заявил он.

При этом Гарань подчеркнул, что украинское общество все еще «категорически» не готово признать юридическую потерю территорий и «соглашаться на мир ценой капитуляции».

В мае источники «РБК-Украина» рассказали, что украинские власти видят вариант окончания конфликта в остановке боевых действий на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС. Также в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению боевых действий на текущей линии соприкосновения.

17 апреля социолог и руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович сообщил, что на Украине сторонников мирных переговоров больше, чем желающих, чтобы ВСУ добивались полной «победы» в конфликте.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что споры по территориальному вопросу между Россией и Украиной заключаются в «17-18% Донецкой народной республики».

Ранее на Украине рассказали о возможном «новом этапе» в переговорах.

 
