Трамп высказался о своих ожиданиях от финансовой системы Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«Мы добиваемся ее краха. Надеюсь, она рухнет», — заявил Трамп.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана «Проект Свобода» ограничена по времени, а вооруженные силы США не стремятся к ведению боевых действий с Исламской Республикой.

До этого сообщалось, что президент США кричал так, что сорвал голос во время телефонного разговора с иранским руководством — американский президент в ультимативной форме потребовал от Тегерана свернуть ядерную программу и вернуться за стол переговоров. Параллельно Вашингтон запустил операцию «Экономическая ярость» — удары по иранским нефтяным терминалам и санкции. Чем так недоволен американский лидер и к чему готовиться иранским властям — в материале «Газеты.Ru».

27 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. В начале беседы российский лидер подтвердил особый характер отношений двух стран. По его словам, Москва видит, как Иран «мужественно и героически борется за свою независимость, за свой суверенитет».

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
