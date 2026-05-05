В МИД России заявили о пробуксовке переговоров по Персидскому заливу

МИД: в переговорах по урегулированию в Персидском заливе наблюдается пробуксовка

Развитие событий вокруг Ирана говорит о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива. Об этом заявила официальный представителя МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Москва с сожалением отмечает такое положение дел.

3 мая США анонсировали операцию «Проект свобода», предусматривающую вывод судов из Ормузского пролива, которые оказались заблокированы там из-за конфликта Соединенных Штатов и Ирана. Американская сторона утверждала, что «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в проливе.

После этого глава комитета по национальной безопасности парламента (Меджлиса) Ирана Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня.

30 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По его словам, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее Иран пригрозил США «карающим ответом» за морскую блокаду.