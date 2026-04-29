Война США и Израиля против Ирана
Иран пригрозил США «карающим ответом» за морскую блокаду

Иран примет «беспрецедентные военные меры» за морскую блокаду со стороны США
Benoit Tessier/Reuters

Иранская сторона примет «практические и беспрецедентные военные меры», если США продолжат морскую блокаду страны. Об этом сообщил Press TV со ссылкой на источники.

По его данным, Вооруженные силы Ирана считают, что на действия США необходимо дать «карающий ответ». Подчеркивается, что сдержанность войск, проявленная до настоящего момента, была призвана дать шанс дипломатическому решению вопроса.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. В ходе разговора с президентом Пакистана Пезешкиан отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

Он призвал США устранить препятствия на пути к диалогу, в частности отменить блокаду Ормузского пролива.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе, однако движение судов через пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

Ранее в Иране заявили о захвате судна, связанного с военными США.

 
