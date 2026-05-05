Российский военнослужащий в интервью Tsargrad.tv прокомментировал объявленный украинским лидером Владимиром Зеленским «режим тишины». По словам собеседника издания, Киев таким образом подыгрывает президенту США Дональду Трампу.

«Там же ж на 6-е намечено какое-то заявление у Трампа, либо какая-то комиссия. Вот он пытается подыграть. Что-то там 6-го числа должно быть у них, в Штатах. Там заседание по ФРС, Федеральной резервной системе. Ну, по отношению к доллару. И, соответственно, они своим решением сейчас подыгрывают Трампу, для укрепления позиций», — сказал боец на условиях анонимности.

Командир бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев в свою очередь выразил мнение, что Зеленский якобы перехватывает инициативу у Москвы и сам принимает решения. Хотя всем известно, что действовать он будет по указке своих западных кураторов, подчеркнул он.

Накануне Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

Зеленский при этом объявил о «режиме тишины» начиная с 0:00 в ночь на 6 мая.

