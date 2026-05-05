В России назвали неожиданную причину объявления Зеленским «режима тишины»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил так называемый «режим тишины» с 6 мая, чтобы «оскорбить» Россию. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он усомнился, что Зеленский выполнит собственные обещания. Он напомнил, что ВСУ неоднократно нарушали пасхальное перемирие. Кроме того, заметил военный, в действиях президента Украины не просматривается никакой тактики и стратегии.

Дандыкин заявил, что Зеленский «просто делает все наперекор России с целью оскорбить, задеть». Эксперт призвал дождаться и посмотреть, как в итоге поступит Украина.

До этого Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

При этом 4 мая Зеленский объявил о «режиме тишины» начиная с 0:00 в ночь на 6 мая.

