Христофору: попытка Киева ударить по параду в Москве обернется его капитуляцией

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве могут обернуться капитуляцией украинского государства. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил журналист из Кипра Алекс Христофору.

«Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь?» — сказал журналист.

Он считает, что ответ российской стороны после такой атаки может привести к падению Киева и приблизить капитуляцию Украины. По словам Христофору, украинский лидер не осознает, что подобные заявления не делают его «крутым» в глазах европейских партнеров.

Также Христофору отметил, что Зеленского необходимо подтолкнуть к дипломатии, не допустив, чтобы беспилотники ВСУ полетели 9 мая к столице России.

Накануне в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

При этом в министерстве обратили внимание на заявление Зеленского, сделанное сегодня в Ереване на саммите европейского политического сообщества. В нем содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в случае попытки украинской стороны сорвать празднование Дня Победы в российской столице по центру Киева «будет нанесен ответный, массированный ракетный удар».

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.