ЕК заподозрила Венецианскую биеннале в сотрудничестве с Россией

Европейская комиссия требует от правительства Италии дополнительных разъяснений по павильону России на Венецианской биеннале. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо ЕК итальянскому правительству.
Отмечается, что ЕК просит разъяснить, соблюдаются ли антироссийские санкции со стороны биеннале. ЕК не устроили ответы, полученные от Рима через его постоянного представителя в Брюсселе Винченцо Челесте, говорится в сообщении.
В ЕК предполагают, что фонд биеннале мог нарушить действующие в отношении России ограничения, мог получать потенциальную экономическую выгоду от российского павильон, а также предоставлять «нелегальные» услуги, связанные с организацией деятельности данного павильона.
По данным газеты, у итальянского правительства есть неделя, чтобы ответить на письмо Еврокомиссии.
23 апреля представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере €2 млн в связи с возвращением России.
На протяжении последних четырех лет РФ не принимала участия в этой выставке. В нынешнем году там должен был быть представлен российский проект «Дерево укоренено в небе». Из-за решения организаторов согласовать участие России финские власти решили частично бойкотировать биеннале — не отправлять туда политических лидеров, ограничившись должностными лицами среднего уровня. Возмущение по поводу возобновления российского присутствия на художественном форуме выражала и Украина.
Ранее жюри Венецианской биеннале искусства в полном составе подало в отставку.