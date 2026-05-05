ЕК заподозрила Венецианскую биеннале в сотрудничестве с Россией

ЕК потребовала от Италии разъяснений по павильону РФ на Венецианской биеннале

Европейская комиссия требует от правительства Италии дополнительных разъяснений по павильону России на Венецианской биеннале. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо ЕК итальянскому правительству.

Отмечается, что ЕК просит разъяснить, соблюдаются ли антироссийские санкции со стороны биеннале. ЕК не устроили ответы, полученные от Рима через его постоянного представителя в Брюсселе Винченцо Челесте, говорится в сообщении.

В ЕК предполагают, что фонд биеннале мог нарушить действующие в отношении России ограничения, мог получать потенциальную экономическую выгоду от российского павильон, а также предоставлять «нелегальные» услуги, связанные с организацией деятельности данного павильона.

По данным газеты, у итальянского правительства есть неделя, чтобы ответить на письмо Еврокомиссии.

23 апреля представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере €2 млн в связи с возвращением России.

На протяжении последних четырех лет РФ не принимала участия в этой выставке. В нынешнем году там должен был быть представлен российский проект «Дерево укоренено в небе». Из-за решения организаторов согласовать участие России финские власти решили частично бойкотировать биеннале — не отправлять туда политических лидеров, ограничившись должностными лицами среднего уровня. Возмущение по поводу возобновления российского присутствия на художественном форуме выражала и Украина.

Ранее жюри Венецианской биеннале искусства в полном составе подало в отставку.