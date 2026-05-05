Обама признался, что его удивило в Трампе на первой встрече в Белом доме

New Yorker: Обама счел Трампа необразованным и нелюбопытным перед первым сроком
Бывший президент США Барак Обама поделился впечатлением, которое оставил действующий американский лидер Дональд Трамп, который посетил в 2016 году Белый дом. Об этом сообщает The New Yorker.

«Обама встретился с Трампом во время традиционного пред-инаугурационного визита в Овальный кабинет, его поразило, насколько необразованным и нелюбопытным был президент», — отмечается в публикации.

Обама отметил, что Трамп показался ему равнодушным к разговорам о потенциальных угрозах нацбезопасности со стороны России и Северной Кореи. Бывший президент США указал, что действующий глава Белого дома предпочитал хвастаться числом участников своих предвыборных митингов. Обама подчеркнул, что не питает иллюзий насчет Трампа.

25 апреля Трамп заявил, что при Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона выглядели гораздо хуже, чем сейчас, и напоминали болото.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой при необходимости, чтобы обсудить вопросы конфиденциально, «с глазу на глаз».

Ранее Трамп публиковал мемы, высмеивающие политику Обамы, включая ядерную сделку с Ираном.

 
