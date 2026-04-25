Война США и Израиля против Ирана
Трамп намекнул, что при Обаме Вашингтон был похож на болото

Президент США Дональд Трамп заявил, что при Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона выглядели гораздо хуже, чем сейчас, и напоминали болото. Своим мнением глава Белого дома поделился в Truth Social.

Действующий глава государства опубликовал снимки одного из самых узнаваемых объектов столицы — отражающего бассейна между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна. На первом фото пруд показан с зеленоватой водой и тиной, а подпись к снимку содержит намек на экс-президента Барака Обаму: «Хуссейн Обама».

Во второй публикации тот же бассейн выглядит чистым и окрашенным в сине-голубые тона. Фото сопровождается фамилией самого Трампа.

Трамп прежде обещал, что власти займутся ремонтом и приведут чашу бассейна в порядок, заменив покрытие на синее — чтобы и вода приобрела такой же оттенок «в цвет американского флага». По его словам, решение было принято после многочисленных жалоб на грязную воду и общий вид этого места.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой при необходимости, чтобы обсудить вопросы конфиденциально, «с глазу на глаз».

Ранее Трамп публиковал мемы, высмеивающие политику Обамы, включая ядерную сделку с Ираном.

 
