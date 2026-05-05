Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Фицо заявил, что не посетит парад Победы в Москве

SME: Фицо встретится с Путиным в Москве, но не посетит парад в честь Дня Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве. Об этом сообщает портал SME.

Фицо пояснил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а также возложит цветы на могилу неизвестного солдата, «чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение».

«Я не собираюсь на военный парад», — отметил Фицо.

4 мая портал The European Conservative писал, что реакция Европейского союза на визит Фицо в Россию выявила серьезное несогласие среди государств — членов объединения.

Издание напомнило, что после объявления о визите Фицо в Россию прибалтийские страны и Польша запретили словацкому правительственному самолету пролететь над их территорией, в то время как Чехия одобрила такой запрос. По мнению автора статьи, этот инцидент демонстрирует, что страны-члены ЕС до сих пор не могут прийти к единому подходу к России.

29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что иностранные лидеры посетят парад Победы. В частности, в Москву приедет Фицо.

Парад Победы в Москве в этом году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что полет премьера Словакии Фицо в Москву 9 мая займет до восьми часов.

 
