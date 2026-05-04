Стало известно о расколе в ЕС из-за поездки Фицо в Россию

TEC: поездка Фицо в Россию на День Победы усугубила раскол в Евросоюзе
Реакция Европейского союза на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию выявила серьезное несогласие среди государств — членов объединения. Об этом сообщает The European Conservative.

Издание напомнило, что после объявления о визите Фицо в Россию прибалтийские страны и Польша запретили словацкому правительственному самолету пролететь над их территорией, в то время как Чехия одобрила такой запрос.

По мнению автора статьи, этот инцидент демонстрирует, что страны-члены ЕС до сих пор не могут прийти к единому подходу к России.

Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляли и о необходимости поддерживать открытые каналы связи с Москвой как для мирных усилий, так и для энергобезопасности, в то время как лидеры других стран ЕС утверждали, что подобные визиты подрывают единство объединения и придают смелости России, говорится в статье.

29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что иностранные лидеры посетят парад Победы. В частности, в Москву приедет Фицо. Свое путешествие он совершит на автомобиле, поскольку Литва и Латвия запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония.

Парад Победы в Москве в этом году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что полет премьера Словакии Фицо в Москву 9 мая займет до восьми часов.

 
