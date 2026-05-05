Мерц потребовал от Ирана прекратить держать «весь мир в заложниках»

Канцлер Мерц призвал Иран вернуться к переговорам и отказаться от ядерного оружия
Yves Herman/Reuters

Иран должен вернуться за стол переговоров и отказаться от попыток получить ядерное оружие. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на своей странице в соцсети Х.

«Тегеран должен вернуться за стол переговоров и прекратить держать регион и весь мир в заложниках: необходимо прекратить блокаду Ормузского пролива. Тегеран не должен приобретать ядерное оружие», — написал Мерц.

Он также подчеркнул, что Иран должен прекратить «дальнейшие угрозы» и нападение на партнеров Европы.

В начале мая президент США распорядился вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение было принято по итогам «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Однако американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с европейскими союзниками и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Агентство Reuters обратило внимание на то, что заявление американского лидера прозвучало на фоне критики со стороны Мерца. Тот обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном и заявил, что Вашингтон «унижается» в ходе переговоров. Позднее стало известно, что контингент американских военных в Германии уменьшится более чем на 5 тыс. чел., что ставит под угрозу развертывание в ФРГ дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk.

Ранее премьер Британии оценил уровень напряженности в отношениях с США.

 
