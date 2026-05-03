Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

США пересмотрят решение разместить войска с дальнобойным оружием в Германии

FT: США пересмотрят решение разместить батальон с дальнобойным оружием в ФРГ
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении батальона с дальнобойным оружием. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Это сокращение ставит под угрозу развертывание дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk. Вашингтон отменит решение», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение принято по итогам «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Однако американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с европейскими союзниками и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Агентство Reuters обратило внимание на то, что заявление Трампа прозвучало на фоне критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном и заявил, что американская сторона «унижается» в ходе переговоров.

Ранее СМИ узнали о работе США над новым противобункерным ядерным оружием.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!