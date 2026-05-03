США пересмотрят решение разместить войска с дальнобойным оружием в Германии

США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении батальона с дальнобойным оружием. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Это сокращение ставит под угрозу развертывание дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk. Вашингтон отменит решение», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение принято по итогам «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Однако американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с европейскими союзниками и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Агентство Reuters обратило внимание на то, что заявление Трампа прозвучало на фоне критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном и заявил, что американская сторона «унижается» в ходе переговоров.

Ранее СМИ узнали о работе США над новым противобункерным ядерным оружием.