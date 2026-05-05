В ГД прокомментировали заявление Зеленского о «режиме тишины»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал тактической уловкой заявление президента Украины Владимира Зеленского о «режиме тишины» с полуночи 6 мая.

«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Причины банальны — уязвленное самолюбие», — отметил Слуцкий.

Депутат пояснил, что идея перемирия обсуждалась между Москвой и Вашингтоном, а к Киеву официально никто не обращался.

По словам Слуцкого, Зеленский пытается играть по своим правилам, рассчитывая на провокации.

4 мая Зеленский объявил о «режиме тишины» начиная с 0:00 в ночь на 6 мая.

До этого Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей. Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

Ранее Путин заявлял, что верит в примирение России и Украины.