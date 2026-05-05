Украина теряет территории в ходе конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп телеканалу Salem News Channel.

«Знаете, они (Украина. — Прим. ред.) теряют территории», — подчеркнул глава Белого дома.

При этом Трамп назвал смехотворной передачу вооружений на $350 миллиардов Киеву при прошлой американской администрации во главе с Джо Байденом.

30 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа следует ожидать ускорения переговорного процесса по решению конфликта на Украине.

До этого российский лидер в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах сообщил, что Киев и его покровители «перешли к открыто террористическим методам» из-за успехов войск РФ.

