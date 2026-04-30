В Госдуме рассказали о значении звонка Трампу для переговоров по Украине

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 29 апреля следует ожидать ускорения переговорного процесса по решению конфликта на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, какие-то контакты по этому вопросу продолжались, в том числе и с американцами. Мы слышали огромное количество заявлений со стороны Украины, мы видели большое количество террористических актов, совершенных Украиной. Мы еще раз подтверждаем, что мы являемся сторонниками как можно более быстрого продвижения переговорного процесса. Наши требования понятны. Поэтому мы ждем ускорения шагов и со стороны Соединенных Штатов Америки [по решению на Украине]», — подчеркнул парламентарий.

Чепа напомнил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса были замедлены из-за военной операции США против Ирана. После телефонного разговора лидеров России и Соединенных Штатов есть перспектива ускорить процесс контактов между Москвой и Вашингтоном в сфере разрешения конфликта на Украине, указал депутат.

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Путина и Трампа 29 апреля сообщил, что американский лидер заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий на Украине, доверенные лица американского лидера продолжат контакты с РФ и Украиной.

Ранее Трамп рассказал Путину о положении Ирана.