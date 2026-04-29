Путин обвинил Киев и его покровителей в переходе к открытому террору

Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах заявил, что Украина и ее покровители «перешли к открыто террористическим методам». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как сказал глава государства, причины таких действий Киева очевидны и понятны всем.

«Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Отсюда и ставка на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц», — пояснил российский лидер.

Он подчеркнул, что на Украине рассчитывают таким образом изменить ситуацию на фронте. Но ей не удастся добиться желаемого, подчеркнул Путин.

28 апреля украинский беспилотник атаковал помещение территориальной избирательной комиссии (ТИК) Марковского района Луганской народной республики (ЛНР). По данным Центральной избирательной комиссии РФ, здание оказалось разрушено. Более того, системный администратор ТИК получил ранения — его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее Путин отметил, что Украина не проводит выборы сама и мешает делать это России.

 
