Украина в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое США продают НАТО на деньги европейцев. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью изданию Salem News.

«Мы продаем вооружение НАТО, а там его уже распределяют. Украинцы могут воевать, потому что, независимо от качества техники, у них есть эта возможность», — сказал глава Белого дома.

30 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа следует ожидать ускорения переговорного процесса по решению конфликта на Украине.

До этого российский лидер в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах сообщил, что Киев и его покровители «перешли к открыто террористическим методам» из-за успехов российских войск.

Ранее ВС РФ ударили по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры.