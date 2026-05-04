ВС РФ ударили по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Минобороны: российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в 142 районах

Российские боевые самолеты, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре, складам боеприпасов и местам хранения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Российские военные также нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Накануне в Минобороны РФ сообщали о поражении транспортных объектов, которые использовались ВСУ. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 740 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции.

Также ВС России поразили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

