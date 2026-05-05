В Иране связали поджог нефтяной зоны в ОАЭ с авантюризмом США

Иран связал поджог нефтяной зоны в ОАЭ с попытками США создать коридор в Ормузе

Пожары на объектах нефтяной промышленности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) являются результатом авантюризма США, которые пытались обеспечить некоторым судам проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает гостелерадиокомпании IRIB со ссылкой на информированного военного чиновника.

Он подчеркнул, что у Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты.

«Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, который был направлен на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее», — заявил чиновник.

4 мая пресс-служба правительства эмирата Фуджейра заявила, что в Объединенных Арабских Эмиратах после атаки иранского беспилотника началось возгорание на нефтяном объекте.

До этого агентство Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования американских Вооруженных сил адмирала Брэда Купера сообщило, что военные США с помощью вертолетов потопили в Ормузском проливе шесть малых иранских катеров, «представлявших угрозу для торговых судов».

