Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Иране связали поджог нефтяной зоны в ОАЭ с авантюризмом США

Иран связал поджог нефтяной зоны в ОАЭ с попытками США создать коридор в Ормузе
Francisco Seco/AP

Пожары на объектах нефтяной промышленности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) являются результатом авантюризма США, которые пытались обеспечить некоторым судам проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает гостелерадиокомпании IRIB со ссылкой на информированного военного чиновника.

Он подчеркнул, что у Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты.

«Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, который был направлен на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее», — заявил чиновник.

4 мая пресс-служба правительства эмирата Фуджейра заявила, что в Объединенных Арабских Эмиратах после атаки иранского беспилотника началось возгорание на нефтяном объекте.

До этого агентство Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования американских Вооруженных сил адмирала Брэда Купера сообщило, что военные США с помощью вертолетов потопили в Ормузском проливе шесть малых иранских катеров, «представлявших угрозу для торговых судов».

Ранее СМИ раскрыли, куда бегут из Дубая богатые британцы.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!