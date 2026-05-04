Власти ОАЭ сообщили о пожаре на нефтяном объекте после удара Ирана

В Объединенных Арабских Эмиратах в нефтяной зоне Фуджейры после атаки иранского беспилотника началось возгорание. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата в соцсети Х.

«Специализированные службы эмирата Фуджейра сообщили о пожаре в районе нефтяной промышленной зоны Фуджейры (FOIZ), вызванном ударом беспилотника из Ирана. Продолжается работа по локализации пожара», — говорится в сообщении.

В понедельник, 4 мая Минобороны ОАЭ сообщило, что военные зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана. В ведомстве отметили, что три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море. Власти также пояснили, что звуки, которые раздались в различных районах ОАЭ, были «результатом успешного перехвата воздушных целей».

Позже Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями заявило, что силы противовоздушной обороны страны реагируют на «ракетную угрозу». Людей попросили оставаться в безопасном месте и следить за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений.

Как писало IRIB со ссылкой на высокопоставленного военного, Иран не наносил ударов по Эмиратам.

