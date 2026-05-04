Мэр Горловки Иван Приходько удостоен медали «За храбрость»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Горловки Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью «За храбрость» II степени <...> Приходько Ивана Сергеевича — главу городского округа Горловка Донецкой народной республики», — отмечается в указе.

17 апреля украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Глава региона Денис Пушилин рассказал, что в результате удара по легковому автомобилю в Калининском районе пострадали мужчина и его дочь 2015 года рождения. Им была оказана необходимая медицинская помощь, при этом у ребенка диагностировали тяжелые травмы.

За несколько дней до этого Приходько заявил об ухудшении ситуации в Горловке. Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новые дроны «Марсианин» с искусственным интеллектом для атак на город. Более того, увеличилось количество самих налетов.

Ранее в Горловке в результате атаки ВСУ было повреждено здание школы.