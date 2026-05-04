В Совфеде обвинили Зеленского в глумлении над памятью победителей

В Совфеде назвали угрозы Зеленского в День Победы глумлением над памятью

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская сторона может направить беспилотные летательные аппараты на Москву в День Победы — это глумление над памятью победителей в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это глумление Зеленского над памятью победителей», — отметил сенатор.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина и ее президент получат кратный ответ в случае попыток ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая.

4 мая Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. По его словам, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

