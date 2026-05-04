Меликов попросил не направлять его на новую работу

Сергей Меликов попросил пока не направлять его «на новый участок работы», чтобы помочь врио главы Дагестана Федору Щукину вникнуть в дела. Пост об этом появился в Telegram-канале бывшего лидера республики.

«По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать», — написал Меликов.

Политик подчеркнул, что несет ответственность за начатые при нем проекты.

Он возглавлял регион с октября 2020 года, до этого работал сенатором от Дагестана и занимал пост первого заместителя директора Росгвардии.

4 мая президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова. Ранее кандидатуру экс-председателя Верховного суда республики поддержали региональные власти и сам глава государства.

Ранее Меликов ответил на слухи о своей отставке цитатой из советского фильма.