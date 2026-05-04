Посол высмеял слова Туска о перемирии на День Победы

Заявление премьера Польши Дональда Туска об абсурдности перемирия на Украине на День Победы само по себе уже абсурдно, поскольку Варшава не имеет отношения к перспективам урегулирования украинского конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«Его заявление об абсурдности [перемирия], оно абсурдно. Само заявление Туска абсурдно. Поддерживает Киев, поэтому ничего нового в этой позиции нет. Заявление абсурдно, поскольку никто от Туска никакого согласия не спрашивал и спрашивать не будет. Поэтому он лезет туда, где никто никого не интересует его мнение», — подчеркнул он.

Как напомнил Долгов, Туск «вообще не имеет никакого отношения к перспективам разрешения украинского кризиса». Сама продолжающаяся политика Варшавы по поддержке Киева говорит о том, что Польша стоит на «неправильной стороне истории».

«Мне кажется, что у нас уже достаточно давно перестали вообще обращать внимание, наше руководство перестало обращать внимание, на подобные заявления поляков и прибалтов», — подытожил дипломат.

Туск назвал «абсурдом» перемирие на День Победы, которое предложила Россия.

29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие в честь Дня Победы, а американский лидер эту инициативу поддержал.

