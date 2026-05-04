В Иране сочли неконструктивным решение ОАЭ отказаться от членства в ОПЕК

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал неконструктивным решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Его слова передает РИА Новости.

«Это никоим образом не конструктивно, когда какая-либо страна в качестве негативной реакции [на события на Ближнем Востоке] или мести странам региона или же странам ОПЕК хочет поступить так (выйти из организации. — «Газета.Ru»)», — сказал дипломат во время брифинга.

По его словам, Исламская Республика по-прежнему привержена обязательствам, взятым на себя в рамках ОПЕК. Багаи подчеркнул, что в Иране считают, что организация обеспечивает интересы всех входящих в нее государств.

На прошлой неделе ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны заверило, что будет «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи нефти «постепенно и взвешенно». Как считают эксперты, Абу-Даби захотел отказаться от соблюдения принятых квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали решение ОАЭ отказаться от членства в ОПЕК.

 
