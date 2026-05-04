В МИД Ирана рассказали о консультациях с Россией и Китаем

Иран консультируется с Россией и Китаем по вопросам обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи во время брифинга.

По его словам, Тегеран находится в постоянном контакте с Москвой и Пекином, с которыми заключены многочисленные соглашения.

4 мая США анонсировали операцию «Проект свобода», которая предполагает вывод судов из Ормузского пролива, которые оказались заблокированы там из-за конфликта с Ираном. По его словам, «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в проливе.

Глава комитета по национальной безопасности парламента (Меджлиса) Ирана Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня.

Ранее в СМИ раскритиковали название операции США на Ближнем Востоке.

 
