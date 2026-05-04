В СМИ раскритиковали название операции США на Ближнем Востоке

Название «Свобода» для операции по выводу кораблей из Ормузского пролива выбрано президентом США Дональдом Трампом крайне неудачно, особенно это заметно в контексте конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналист «Вестей» Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

По его словам, нет конкретного понимания того, кто, кого и от чего «освобождает». Журналист напомнил, что все военные мероприятия Соединенных Штатов в ответ на теракты 11 сентября 2001 года имели официальное название «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom).

США вели операции от Афганистана до Африканского рога и от Сахары до Филиппин. Итог этого всего — стратегический провал, возвращение «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций), написал Богданов. По его словам, до сих пор можно гадать, кто и кого от чего освободил.

3 мая президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

В Иране предупредили, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня.

