Скончался председатель Госсобрания Башкирии

Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе парламента региона.

«Константин Толкачев умер ночью», — сказал собеседник агентства.

Информация о дате церемонии прощания будет объявлена позже.

Толкачеву было 73 года. Он возглавлял парламент Башкирии с 1999 года, проработал на этой должности 27 лет.

До этого скончался известный российский математик, директор Научно-вычислительного центра и филиала МГУ в Сарове, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин. В последние годы он полностью посвятил себя подготовке молодого поколения талантливых ученых в филиале МГУ в Сарове, с которыми всегда был готов поделиться широчайшими знаниями, опытом и жизненной мудростью.

27 апреля сообщалось о смерти заместителя генерального директора госкорпорации Росатом Вячеслава Рукши.

Ранее скончался российский писатель Евгений Борисов.