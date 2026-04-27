Умер замглавы «Росатома» Вячеслав Рукша

Ушел из жизни заместитель генерального директора госкорпорации Росатом Вячеслав Рукша. О смерти сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Вячеслав Владимирович скончался. Готовим некролог», — объявили в Росатоме.

Причину смерти не назвали.

Ему было 72 года. Чиновник занимал пост заместителя главы «Росатома», а также руководил Арктической дирекцией.

Рукша родился в середине февраля 1954 года и начал профессиональный путь после окончания Ленинградского высшего инженерного морского училища. За годы карьеры он работал советником главы РЖД, возглавлял Федеральное агентство морского и речного транспорта, занимал должность первого заместителя министра транспорта России и руководил Мурманским морским пароходством.

С 2008 года, после создания структуры «Атомфлот» и ее перехода в контур «Росатома», он бессменно возглавлял это предприятие. В июле 2018 года Рукша был назначен заместителем генерального директора госкорпорации и руководителем Дирекции Северного морского пути.

