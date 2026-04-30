Умер член-корреспондент РАН Владимир Воеводин

Скончался известный российский математик, директор Научно-вычислительного центра и филиала МГУ в Сарове, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин. Об этом сообщает Telegram-канал Национального центра физики и математики (НЦФМ).

В заявлении отмечается, что профессор, доктор физико-математических наук Воеводин являлся выдающимся ученым и организатором науки, смелым и ответственным руководителем, вся жизнь которого стала ярким примером беззаветного служения отечественной науке.

В последние годы он полностью посвятил себя подготовке молодого поколения талантливых ученых в филиале МГУ в Сарове, с которыми всегда был готов поделиться широчайшими знаниями, опытом и жизненной мудростью. Такие люди, как Воеводин, определяют настоящее и будущее науки, закладывают крепкий фундамент для прогресса, формируют преемственность поколений и высочайшие стандарты научно-исследовательской и педагогической деятельности.

10 апреля сообщалось, что на 76-м году жизни умер ректор Московского международного университета (ММУ), доктор экономических наук, профессор Альгирдас Манюшис.

Ранее сообщалось о кончине создателя гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александра Леонова.

 
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
