Рейтинг неодобрения Трампа достиг рекорда

WP: рейтинг неодобрения Трампа достиг рекордных 62%
Рейтинг неодобрения главы Белого дома Дональда Трампа достиг рекордных 62%. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на проведенный социологический опрос.

По данным издания, такого высокого уровня неодобрения у Трампа еще не было за два президентских срока. Указывается, что американцев не устраивают действия президента США в отношении Ирана (66% — «против» и 33% — «за»).

Кроме того, американцы жалуются на экономическую ситуацию в стране. 76% участников опроса пожаловались на дороговизну жизни. Положительно оценили работу Трампа в сфере миграционной политики 45% опрошенных.

Опрос был проведен 24–28 апреля. В нем приняли участие свыше 2,5 тыс. человек.

До этого был опубликован рейтинг президента России Владимира Путина. По данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, большинство россиян — 74,6% — заявили о доверии Путину, 70,1% одобряют его деятельность на посту главы государства.

В свою очередь недоверие российскому лидеру выразили 20,7% респондентов. Деятельность президента не одобряют 19% опрошенных.

Ранее Трампа сравнили с Ельциным.

 
