В Финляндии сделали тревожный прогноз из-за украинских дронов

Финляндию ждут новые инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства страны. Такое мнение высказал депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнел в соцсети Х.

По его словам, это произойдет, если атаки продолжатся и их количество останется высоким.

Потенциальное нарушение воздушного пространства Финляндии не станет неожиданностью из-за боевых действий в непосредственной близости от страны. На этом фоне финские власти находятся «в состоянии повышенной готовности», добавил Лимнел.

3 мая Финляндия ввела бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в воздушном пространстве страны.

В тот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо. При этом политик отмтеил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

Ранее несколько украинских дронов нарушили воздушное пространство Финляндии, один из них упал близ Коуволы.