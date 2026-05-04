Российский дипломат заявил о ядерной угрозе Европы России

Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» являются прямой стратегической угрозой России. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Отвечая на вопрос о реакции России на возможное участие ФРГ в совместных учениях европейских стран по «ядерному сдерживанию», дипломат подчеркнул, что любые намерения по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учета в военно-политическом планировании РФ, поскольку несут прямую угрозу стратегического порядка.

14 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Париж впервые в истории намерен вести сотрудничество с Берлином по вопросу ядерного сдерживания.

До этого Макрон сообщил, что планирует начать дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

