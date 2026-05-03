Уиткофф заявил, что США все еще ведут переговоры с Ираном

Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил в эфире CNN, что США продолжают вести с Ираном переговоры по мирному урегулированию.

Чиновник сообщил, что Вашингтон ведет общение с Тегераном.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Однако президент США еще вчера усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов. 3 мая в интервью израильскому изданию Kan американский лидер повторил, что изучил все пункты предложения Тегерана о мирном урегулировании на Ближнем Востоке и счел его неприемлемым.

Ранее сообщалось, что Иран согласился пойти на уступки США.

 
