Президент Франции посетит армянский город, где расположена российская военная база

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Гюмри на севере Армении, где находится 102-я военная база Вооруженных сил России. Об этом сообщает агентство Armenpress.

Отмечается, что визит французского лидера состоится 5 мая. На площади Вардананц в Гюмри состоится большой концерт, посвященный дружбе между Арменией и Францией и углублению культурного сотрудничества, говорится в статье.

Президент Франции также посетит памятные мероприятия. В частности, речь идет о комплексе Цицернакаберд, посвященном геноциду армянского народа в Османской имерии в начале XX века, и месте памяти в Гюмри, посвященном пострадавшим от землетрясения 1988 года.

26 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не намерена отказываться от присутствия на своей территории российской 102-й военной базы.

Как сказал глава правительства, Москва и Ереван — партнеры с тесными экономическими и политическими связями. Также он назвал решающей роль российского президента Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года.

Ранее политолог оценил вероятность размещения американской ЧВК в Армении.