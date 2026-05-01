Дмитриев похвалил Berliner Zeitung за информацию о коррупционном деле на Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X оценил освещение газетой Berliner Zeitung расследования коррупционного скандала на Украине.

«Расследование дела о «пленках Миндича» официально является антикоррупционным делом, однако молчание традиционных СМИ красноречиво говорит о предвзятости и отсутствии подлинного стремления к истине», — пояснил Дмитриев.

28 апреля были опубликованы записи друга президента Украины Владимира Зеленского и фигуранта уголовного дела о коррупции Тимура Миндича об оборонных контрактах и элитных домах. На пленке Миндич обсуждает с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым финансирование производства дронов компанией Fire Point. Миндич считается одним из бенефициаров компании.

1 мая экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича», которые в скором времени будут обнародованы антикоррупционными органами и могут вызвать масштабный скандал.

Она утверждает, что в материалах упоминается «Вова» — президент Украины Владимир Зеленский. О нем говорится как об участнике сделки по беспилотникам, а также как владелец одного из четырех элитных особняков, которые строят в самом богатом пригороде Киева.

Ранее следствие по делу о коррупции раскрыло еще один псевдоним Ермака.